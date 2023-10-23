قرعة أبوظبي «غراند سلام» للجودو تُجرى اليوم

تُجرى اليوم قرعة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتنطلق المنافسات غداً، ضمن البطولات العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي، من 24 الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 467 لاعباً ولاعبة يمثلون 81 دولة، وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والأدوار النهائية ومراسم التتويج خلال الفترة المسائية.

ورصدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة 155 ألف يورو للفائزين حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية ملونة، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين والفائزات الأوائل، و14 ميدالية فضية كذلك، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتنافس الرجال في سبعة أوزان تحت (60، و66 و73 و81، و90، و100، وفوق 100 كغم)، فيما تتنافس السيدات في سبعة أوزان أيضاً تحت (48، و52، و57، و 63، و70، و78، وفوق 78 كجم).