رمسـة مـلاعب

توصية

أوصى مدرب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بتغيير مدافع أجنبي في فريقه، بعدما ظهر بمردود ضعيف خلال المباريات الماضية، مؤكداً أن اللاعب لا يتجاوب مع تعليماته، ويكرر الأخطاء التي يرتكبها بشكل لافت في كل مباراة.

مفاجأة

فوجئ لاعب في أحد فرق دوري المحترفين باعتماد المدرب عليه في مباريات الفريق الأخيرة، رغم أنه لم يكن يعتمد عليه نهائياً في فترة الإعداد، ونجح اللاعب في إثبات نفسه، ليكون في التشكيل الأساسي للفريق.

لجنة

اتجهت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية إلى تغيير أساليب التعاقد مع المحترفين الأجانب، والمصادقة على تأسيس لجنة للاحتراف، تتولى دراسة ملفات اللاعبين المقترحين للتعاقد معهم، قبل إصدار توصياتها بمن هو المحترف الأنسب للفريق.