رمسـة مـلاعب

شقة

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أنه قام بجلب عائلته للاستقرار في الدولة، بعدما قام بشراء شقة خاصة به، ما يساعده على الاستقرار النفسي، وتركيز جهوده بشكل أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة.

تغيير

يترقب مشجعو أحد أندية دوري المحترفين إجراء تغيير إداري في النادي، بعدما تلقى بعض المسؤولين انتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية، بسبب بعض القرارات التي اتخذها، وأضرّت بالفريق من وجهة نظر مشجعين ولاعبين في النادي.

إدارة

تساءل جمهور عن دور إدارة الشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم، التي تتولى حالياً مسؤولية المنتخبات الوطنية، بعدما تم إلغاء مسمى لجنة المنتخبات الوطنية في التشكيل الجديد للجان الرئيسة باتحاد اللعبة، علماً بأن المنتخبات بحاجة إلى برامج جديدة تدعم مسيرتها.