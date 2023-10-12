سباق زايد الخيري يقام في ميامي أبريل 2024

قررت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأميركية بمدينة ميامي، بعد التشاور مع الشركاء والجهات الراعية وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، تأجيل موعد النسخة المقبلة من السباق التي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، إلى شهر أبريل من عام 2024، بناء على طلب الشركاء والرعاة ومنظمي السباق المحليين، وذلك بعد مشاورات مع كل الأطراف المعنية، حيث أبدوا جميعاً حاجتهم لبعض الوقت من أجل تقديم نسخة استثنائية من حيث الاستضافة والتنظيم والمشاركة الواسعة من كل شرائح المجتمع.

من جانبه، أيّد رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، الفكرة لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة في مدينة ميامي، التي ستستضيف السباق لأول مرة بعد أن أقيمت كل النسخ السابقة في مدينة نيويورك، اعتباراً من عام 2005. وسيخصص ريعه للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى، من خلال المؤسسة الوطنية للكلى «ناشيونال كيدني فاونديشين».

وانطلق ماراثون زايد الخيري كنهر متدفق بالعطاء، يفيض بخيره في كل مكان لأول مرة بمدينة أبوظبي في عام 2001، يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم أقيم في مصر بعد ذلك، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.