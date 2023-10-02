رمسـة مـلاعب

هيكل

تفاعل لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل مع أسئلة وسائل الإعلام له عن سبب عدم مشاركته أساسياً مع «فرسان دبي» في المباريات الماضية، مازحاً بأنه تحوّل إلى مدرب يقوم بتوجيه اللاعبين.

إداري

يحاول مسؤول إداري سابق باتحاد لعبة جماعية العودة إلى الظهور مجدداً في الساحة الرياضية من خلال موقعه الحالي، بعدما تم تعيينه في منصب مهم بإحدى اللجان التي تتبع للاتحاد المعني، ويسعى لتأكيد جدارته بتولي هذا المنصب.

نتائج

استغربت جماهير نادٍ يتواجد في وسط ترتيب دوري أدنوك للمحترفين نتائج الفريق في الجولات الماضية، وقالوا إنها لا تعكس قيمة العقود المبرمة مع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.