تألق لافت للبراعم في افتتاح مهرجان التحدي للجوجيتسو

انطلقت اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي تم تخصيصها للبراعم الصغار وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، في ظل مشاركة مئات البراعم من داخل وخارج الدولة، والحضور الجماهيري الكبير للأسر والعائلات.

وترسخ الجولة الثالثة من البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان التحدي للجوجيتسو، النجاح الكبير الذي رافق الجولتين الأولى والثانية خلال الأشهر الماضية، واستقطابها لشريحة كبيرة من الأطفال والبراعم الذين يحرصون على تقديم أنفسهم كمواهب ينتظرهم مستقبل مشرق في رياضة الجوجيتسو.

حضر منافسات اليوم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من ممثلي شركاء الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

