جمهور

أبدى بعض مشجعي فريق الإمارات تخوفهم من التغيير السريع لمدرب الفريق، المواطن محمد الجالبوت، بعد جولتين فقط، خصوصاً أن المدرب الجديد سيخوض تجربته الأولى في المنطقة.

جاسر

علمت «الإمارات اليوم» أن الدولي الألباني جاسر حساني، اقترب من الانتقال إلى أحد أندية أبوظبي، إذ وافق لاعب غوانغجو الكوري الجنوبي بشكل مبدئي، ومن المقرر أن يستكمل إجراءات الصفقة بعد مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا.

ترشيحات

رشح مراقبون مسؤولاً إدارياً لتولي رئاسة لجنة مهمة في اتحاد الكرة، خلال التشكيل الجديد للاتحاد، الذي سيتم انتخابه رسمياً يوم غدٍ، علماً أن اللجنة المعنية كان قد تم حلها أخيراً.