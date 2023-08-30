لاعب

كشف مقربون من مدرب أجنبي في دوري المحترفين، أن المدرب غير راضٍ عن أداء اللاعب الأجنبي الذي انضم أخيراً إلى صفوف الفريق، وأنه أبلغ إدارة النادي بإمكانية استبداله، في حال لم يقدم المردود الفني المقنع.

تعاقد

طلب مدرب نادٍ محترف، التعاقد مع أحد اللاعبين المواطنين على الرغم من كونه لم يتعاف من الإصابة، مبرراً ذلك بأنه لاعب ممتاز، وأن إصابته لن تأخذ وقتاً طويلاً وسيشفى منها.

بعيد

طرح المركز الإعلامي لشركة خورفكان لكرة القدم، استبياناً على جمهور «النسور» بهدف التعرف على أهم العناصر التي يجب توفيرها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في يوم المباراة، في مبادرة جماهيرية مميزة.