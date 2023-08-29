بلقيس الهاشمي.. توجت بذهبيتين عالميتين في الجوجيتسو خلال أشهر

يمثل تاريخ 18 يوليو 2023، علامة مضيئة في مسيرة البطلة بلقيس عبدالكريم الهاشمي (حزام بنفسجي)، التي نجحت في ذلك اليوم في تحقيق حلمها على البساط، والظفر بأولى ميدالياتها الذهبية في فئة الكبار وزن 45 كيلوغراماً، ببطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها منغوليا بمشاركة 40 دولة. ولم تكتف بلقيس ابنة الـ19 عاماً بهذا القدر من المجد، بل أضافت إلى خزائنها ميدالية ذهبية جديدة خلال مشاركتها في بطولة العالم للجوجيتسو لفئة تحت (21 عاماً)، التي اختتمت قبل أيام في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وتؤكد بلقيس أنها فخورة بهذا الإنجاز الذي انتظرته لأعوام، خصوصاً أنه تحقّق بعد فترة مملوءة بالتحديات واللحظات الصعبة، فبينما كانت تأمل تحقيق لقب بطولة العالم العام الماضي في أبوظبي، تعرضت لخسارة مفاجئة ولإصابة قوية تطلبت راحة لأشهر، وأثّر ذلك في مسيرتها بشكل كبير، وانطلاقاً من إيمانها بأن الإصرار والمثابرة يمثلان جزءاً أساسياً من ركيزة النجاح والاستمرار وتحقيق الأهداف، نجحت بلقيس في تخطّي تلك اللحظات الصعبة والتغلب على التحديات، والمضي بكل ثبات نحو تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي. وتحدثت بلقيس عن نزالها النهائي في بطولة العالم في منغوليا، الذي واجهت فيه بطلة الفلبين التي تكبرها بـ10 أعوام، ولم تخف مشاعر القلق التي ساورتها قبل بدء النزال، لاسيما في ظل الخبرة العريضة التي تتمتع بها المنافسة في الجهة المقابلة، إلا أنها تفوقت بسبب تطبيق تعليمات المدربة، والتمسك بالتركيز حتى الثواني الأخيرة من النزال.

وقالت بلقيس في تصريح صحافي: «الفوز في بطولة العالم ليس بالأمر السهل، فنحن بحاجة إلى التمتع بشخصية وروح الأبطال الذين يظهرون تفانياً كبيراً في تحقيق أهدافهم، ويلتزمون التدريب والتطوير الشخصي ويجدون دائماً من يحفزهم على تحقيق الأفضل.

وأوضحت بلقيس: «لاأزال في بداية الطريق نحو المجد، ولا سقف لطموحي في هذه الرياضة، وأكثر ما يشعرني بالفخر هو تمثيل المنتخب الوطني وحمل رايته إلى منصات التتويج. أنا أعمل بجد كبير للوصول إلى هدفي التالي، وهو الحزام البني/ الأسود، والفوز بميدالية جديدة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

جلسات تدريبية في الجوجيتسو للسيدات بمناسبة يوم المرأة

شارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في فعالية صيف أبوظبي الرياضي، التي نظمّها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وقدّم الاتحاد خلال الفعالية الرياضية التي انطلقت أخيراً بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مجموعة من الجلسات التدريبية في الفنون القتالية والجوجيتسو لعدد من المشاركات.

وقالت موزة المنصوري، مشرف إداري خدمات المساندة لدى اتحاد الجوجيتسو في تصريح صحافي: «يقوم الاتحاد بتوفير أفضل بيئة تنافسية ترتقي بموهبة البنت الإماراتية على صعيد رياضات الفنون القتالية والجوجيتسو. وأصبحت بنت الإمارات جزءاً لا يتجزأ من منظومة النجاح والإنجازات الرياضية الوطنية والدولية».