تدعيم

بدأت إدارة أحد أندية المحترفين التحرك السريع لدعم الفريق بعناصر جديدة من المواطنين والمقيمين، بعد تواضع مستوى عدد غير قليل من اللاعبين، خصوصاً ممن تم التجديد لهم في نهاية الموسم الماضي، أو تم التعاقد معهم هذا الموسم.

إقالة

نفى مسؤول بارز وجود نية لإقالة المدير الفني الذي تم التعاقد معه هذا الموسم، بسبب سوء النتائج في أول جولتين للدوري، على الرغم أيضاً من أزماته مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد.