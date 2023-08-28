ترشيح

رشح مراقبون مسؤولاً إدارياً كبيراً لتولي رئاسة لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية، بعد انتهاء فترة عمل في اللجنة السابقة في الاتحاد المعني، علماً بأن هذا المسؤول سبق له العمل في اللجنة ذاتها.

أسماء

رفض مدير فريق في الدرجة الأولى الكشف عن أسماء اللاعبين المنضمين للفريق قبل انطلاق منافسات الدوري، معتبراً أن ذلك يجب أن يبقى طي الكتمان، ليركز الفريق في مباراته الأولى المهمة.

مقابلة

اشترط مسؤول بنادٍ في الدرجة الأولى الحضور إلى مقر النادي من أجل إعطاء أي تفاصيل أو معلومات تخص فريقه المشارك في بطولة الدوري، مشدداً على رفض التحدث من خلال الاتصال الهاتفي.