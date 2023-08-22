تجميد

تجمدت صفقة لاعب الهلال السعودي، المالي موسى ماريغا، مع أحد أندية المحترفين، وفق تأكيدات صحف سعودية بسبب رغبة اللاعب في الحصول على قيمة راتبه الذي يتقاضاه مع الهلال، سواء كان انتقاله للدوري الإماراتي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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طالب عدد من الجماهير من رابطة المحترفين بالعودة إلى إعلان عدد الحضور الجماهيري لمباريات دوري أدنوك للمحترفين لحسم الجدل، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة بين الأندية لاستقطاب أكبر عدد من المشجعين للفوز بدوري الجماهير.

استغناء

يتوقع مراقبون أن تشهد لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة. وينتظر أن يتم الاستغناء عن مسؤول إداري في اللجنة المعنية على خلفية العلاقة التي وصفت بالمتوترة بينه وبين عدد من منتسبي اللجنة.