توصية

كشف مقربون من مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين أنه تقدم بشكل عاجل بتوصية فنية لإدارة النادي، بالاستغناء عن لاعب أجنبي والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر بديلاً عنه، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

طموح

أكد مدير أحد أندية الدرجة الأولى أن استعدادات الفريق الحالية توحي بأن الفريق مرشح لتحقيق انتصارات مميزة، وأنه سيكون من الفرق المرشحة للصعود في حال عدم تعرض لاعبيه لإصابات مفاجئة.

ضغط

يعيش مدرب لأحد أندية المحترفين تحت ضغط كبير مع بداية الموسم الجديد، بسبب الرغبة الكبيرة من جماهير النادي في أن يحقق لقب الدوري، خصوصاً بعد أن توفرت للمدرب كل عوامل الاستقرار والنجاح.