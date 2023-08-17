تصريحات

يتحاشى مسؤولو نادٍ محترف الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل انطلاق الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين دون ذكر الأسباب، رغم حاجة الجمهور لمعرفة الكثير من الأخبار المتعلقة بالفريق.

استقالة

كشف مقربون من مسؤول إداري بأحد أندية المحترفين أن الأخير تقدم باستقالته من منصبه، بسبب ما أسماه ظروفاً خاصة، لكن إدارة النادي رفضتها وتمسكت باستمراره لدوره الكبير في خدمة النادي.

إجازة

اتجه مدرب منتخب في لعبة جماعية لأخذ إجازة صيفية، بدلاً من استثمار فترة التوقف الموسمية الطويلة في مواصلة تجمعات المنتخب الأول الذي يستعد لاستحقاقات مهمة نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، وذلك بدعوى عدم انتظام اللاعبين في التجمع الأخير.