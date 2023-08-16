طلب

كشف مقربون من مسؤول بارز في أحد أندية دوري المحترفين عن رفض النادي طلباً لمدرب الفريق بالتعاقد مع لاعب أجنبي، بحجة أن المبلغ المالي للصفقة كبير جداً مقارنة بإمكانات اللاعب، كما أن قدرات النادي المادية في الوقت الراهن لا تسمح له بإتمام هذه الصفقة.

دوري

استغرب مراقبون من مشاركة سبعة أندية فقط في دوري تحت 21 سنة، وقالوا إن ذلك سيضعف فرص المنافسة القوية وسيسهم في فقدان لاعبين مواطنين كثيرين فرصة خوض المباريات وربما الابتعاد التام عن الرياضة، داعين اتحاد الكرة إلى التدخل العاجل.

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ينتظر جمهور نادٍ يلعب في الدرجة الأولى إعلان المدرب الأجنبي رسمياً عن أسماء اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بعد أن طلب المدرب التريث في حسم هذا الملف، لحين الوقوف على المستوى الفني للاعبين في المباريات الودية.