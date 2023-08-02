بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق في أبوظبي

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مجموعة من المباريات القوية وسط حضور جماهيري لافت وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق.

وتقام البطولة التي تمتد لأربعة أيام بتنظيم من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث تستمر حتى 5 أغسطس، بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة.

وشهدت مواجهات اليوم الأربعاء حضور العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وريموند فيليبس عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة لقارة أفريقيا، وعدداً من ممثلي بعثات الدول المشاركة.

كما شهد اليوم الافتتاحي منافسات مشوقة ضمن الفئة "ج" للمرحلة السنية 12-13 عاماً، جمعت بين رياضيي الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم في فرصة لاستعراض مهاراتهم ورغبتهم القوية بالفوز.

وقدّم نجوم منتخب الإمارات أداء قويا ونجحوا في حصد أربع ميداليات ملونة بأداء استثنائي، حيث نجح سيف البلوشي في اقتناص ذهبية (وزن 40 كجم) فيما حصد كل من عائشة الحمادي (وزن 57 كجم)، وراكان اليماحي (وزن 34 كجم) الميدالية الفضية، وسارة الزرعوني برونزية وزن 40 كجم.