إحراج

رفض مدرب مواطن الإدلاء برأيه الفني بخصوص مستوى دعم إدارات أندية الدرجة الأولى للمدرب المواطن، مبيناً أنه على رأس عمله وقد يقوده ذلك للإحراج أمام إدارة ناديه، مبيناً أنه بشكل عام مع دعم المواهب التدريبية المواطنة.

مقترح

قدم مسؤول بارز في مجلس إدارة أحد أندية دوري المحترفين مقترحاً لباقي الأعضاء بعدم الحديث لوسائل الإعلام في الموسم الجديد لتفرغ الفريق لتقديم مستويات تفوق ما قدم في الموسم الماضي. الاقتراح لم يلق قبولاً من الجميع.

اعتذار

اعتذر أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن بيع حارس مرماه لناد آخر رغم ارتفاع المقابل المالي، بعدما حاول النادي البحث عن بديل إلا أن المعروض على الإدارة لم يلق قبول الجهاز الفني