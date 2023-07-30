موقف

طلب لاعب صاعد من الجهاز الفني تحديد موقفه من المشاركة مع فريقه في الموسم المقبل، بعدما تلقى عرضاً من نادٍ منافس في دوري المحترفين، إذ يميل اللاعب للموافقة على العرض، خصوصاً أنه لا يشارك أساسياً مع فريقه.

بقاء

تساءل مراقبون عن سبب الإبقاء على مدرب المنتخب الأولمبي، الإسباني دينس سيلفا، في منصبه مدرباً للمنتخب، على الرغم من إخفاقاته في قيادة المنتخب، التي كان آخرها خروجه من الدور الأول من بطولة غرب آسيا في العراق متذيلاً ترتيب مجموعته.

مكاسب

قال مدرب لأحد أندية الدرجة الأولى إنه استثمر وجوده خارج الدولة في إجازة شخصية مع عائلته، وبحث عن لاعبين أجانب يمكن ضمهم للفريق، وأيضاً لتنظيم معسكر تدريبي، وإنه نجح في تحقيق الكثير من المكاسب.