ترشيح

طالب مراقبون، الأندية المحلية بضرورة ترشيح شخصيات ذات كفاءة إدارية عالية لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، خلال الانتخابات التي ستقام في الثامن من سبتمبر المقبل، من أجل أن تقدم هذه الشخصيات الإضافة المرجوة، وصولاً إلى تطوير كرة الإمارات.

استغراب

أبدى إداري في أحد أندية دوري المحترفين، استغرابه من رفض فريق منافس انضمام لاعب إلى صفوف فريقه، وانتقاله إلى فريق آخر في الدوري، رغم أن العرض المادي أقل من الذي قدّمه ناديه.

إحباط

كشف مقربون من لاعب صاعد في أحد أندية دوري المحترفين، شعوره بالإحباط لعدم اختيار مدرب المنتخب الوطني له ضمن القائمة الأخيرة، على الرغم من أن اللاعب كان يتوقع اختياره، قياساً بالمستوى الفني المتطور الذي ظهر به أخيراً.