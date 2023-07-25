سالم ووافية يمثلان الإمارات في مونديال الشطرنج

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وأستاذة الاتحاد الدولي وافية درويش المعمري، في بطولة كأس العالم، المقررة في باكو عاصمة أذربيجان، من 29 يوليو الحالي إلى 22 أغسطس المقبل.

وأكد مسؤول المنتخبات الوطنية سعود المرزوقي، أن الثقة كبيرة بممثلي الدولة لتحقيق نتائج جيدة، على غرار المشاركة الماضية في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر، التي شهدت تتويج المنتخب بـ5 ميداليات ملونة (4 ذهبيات وفضية).

وأوضح المرزوقي أن بطلي الإمارات سالم عبدالرحمن، ووافية درويش المعمري، يمتلكان القدرة على إظهار المستوى المتطور من خلال الخبرة الدولية المكتسبة. وأشار إلى أن المشاركات المتواصلة للاعبي ولاعبات المنتخب في البطولات الماضية، ومعسكرات الإعداد، لها أثر ملموس في التطور الذي تترجمه النتائج الجيدة في شتى البطولات الخارجية.

وأضاف أن الشطرنج ينتظر استحقاقين آخرين، هما دورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وبطولة آسيا للهواة، المقررة في الإمارات أغسطس المقبل.