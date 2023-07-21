منتخب الجوجيتسو يحتفظ ببطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي

احتفظ المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع، خلال المنافسات التي اختتمت أمس، في العاصمة المنغولية أولان باتور بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في التربع على عرش البطولة، محققين 14 ميدالية ملونة بواقع (8 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وبرونزيتين).

وتمكّن لاعبو المنتخب الوطني في اليوم الختامي من تحقيق ست ميداليات ملونة بواقع أربع ذهبيات وفضيتين، حيث فازت حمدة الشكيلي بذهبية وزن 48 كيلوغراماً، وشمّا الكلباني بذهبية وزن 63 كيلوغراماً، وذياب النعيمي بذهبية 56 كيلوغراماً، ومهدي العولقي بذهبية وزن 77 كيلوغراماً، فيما تمكن اللاعبان عمر السويدي وفراج العولقي من إحراز فضيتي 56 و77 كيلوغراماً على التوالي.

من جهته، أهدى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمهما المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرصهما على الاستثمار في أبناء وبنات الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمتابعته الحثيثة لمشروع الجوجيتسو في الدولة، وحرصه على حضور تدريبات المنتخبات وتوجيهاته المتواصلة لضمان استدامة التميز.

وقال الهاشمي في تصريحات صحافية: «شهدت البطولة تحقيق العديد من المكاسب خصوصاً في ما يخص المواهب الجديدة التي ظهرت وقدمت نفسها بشكل جيد، وكذلك التميز الواضح لبنت الإمارات التي أثبتت من جديد أنها كلما توفر لها الدعم ومنحت الفرصة، أبدعت وأدهشت الجميع في كل المجالات، وأنا أعتبر أن بلقيس عبدالله، وشما الكلباني وحمدة الشكيلي قدوة لكل بنات الإمارات الراغبات في التحدي والتميز وإثبات الذات، خاصة أن تلك البطولة هي أقوى بطولات العالم في رياضة الجوجيتسو، ولن يفوتنا أن نهنئ أسر اللاعبين واللاعبات ونثمن دورهم في دعم أبنائهم».

عبدالمنعم الهاشمي:

• «بنت الإمارات أثبتت من جديد أنها كلما توفر لها الدعم ومنحت الفرصة أبدعت وأدهشت الجميع».