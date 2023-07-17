مدرب

تراجع أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن التعاقد مع مدرب سبق له العمل في دوري المحترفين، بعدما حقق نتائج مخيبة مع فريقه الحالي، الذي انتهى عقده معه خلال شهر يوليو، إذ كان النادي قد اتفق مع المدرب على توقيع العقد عقب انتهاء مهمته مع ناديه.

صفقة

انتقد إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين الصفقة التي أبرمها النادي أخيراً بالتعاقد مع لاعب أجنبي مقابل مبلغ مالي كبير على الرغم من أن المستوى الفني للاعب تراجع في الفترة الأخيرة بدليل عدم تمسك ناديه السابق به.

اعتذار

تحدث مدرب في أحد أندية الدرجة الأولى إلى مقربين منه عن احتمال تقديم الاعتذار عن الاستمرار في مهامه التدريبية لعدم توفير الإدارة العناصر التي تم الاتفاق عليها قبل توقيع العقد.