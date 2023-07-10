جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تتابع الأبطال العرب وتحفزهم على التألق

أكدت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أهمية استمرار تنظيم الدورات والبطولات الرياضية العربية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز أواصر الأخوة بين الأشقاء والارتقاء بمستوى الرياضيين العرب في جميع الرياضات، كما هنّأت القطاع الرياضي العربي بمناسبة تنظيم النسخة الـ15 من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الجاري، وبالأجواء التنافسية الجيدة التي تشهدها الدورة الأكبر من نوعها.

وحثّت الأمانة العامة للجائزة الوفود الرياضية العربية والرياضيين العرب المشاركين في جميع المنافسات على تقديم أفضل الأداء ورفع مستوى النتائج، بما يعكس قدرات الرياضيين العرب الذين يحققون تطوراً جيداً في جميع الرياضات والذي انعكس على نتائجهم في أولمبياد طوكيو 2020 الذي شهد تحقيق أفضل حصيلة عربية في تاريخ الدورات الأولمبية بلغت 18 ميدالية توزّعت على خمس ذهبيات وخمس فضيات وثماني برونزيات، كما تم التأكيد على أهمية توقيت الدورة الرياضية العربية الذي يأتي قبل عام من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، ما يعطي الرياضيين العرب الفرصة لرفع مستوى استعداداتهم وتأكيد جدارتهم بالتفوق حيث تواصل الرياضة العربية تقديم نجوم جدد في مختلف البطولات وتؤكد قدرة الشباب العربي على منافسة الأبطال، وبعد التألق العربي في أولمبياد طوكيو نتطلع إلى مشاهدة أبطال رياضيين عرب جدد في الدورة الحالية في الجزائر يكونون مشاريع لأبطال قادرين على المنافسة على منصات التتويج في أولمبياد باريس 2024 وما بعده.

وكرّمت الجائزة أبطالاً رياضيين عرباً من مختلف الأجيال والرياضات ومن الجنسين، كما تواصل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، متابعة أداء الرياضيين العرب ونتائجهم، ويحرص مجلس الأمناء على منح الفرصة لجميع الرياضيين المبدعين من أصحاب التميز والإنجازات، وكذلك للمؤسسات الرياضية العربية المبدعة للترشح للمنافسة على مختلف فئات الجائزة ونيل شرف الفوز بها أسوة بالفائزين السابقين خلال الدورات الـ11 السابقة من الجائزة، من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، الذين بلغ عددهم 258 فائزاً في مختلف الفئات.

وذكر بيان صحافي: «رغم أن تنظيم دورة الألعاب الرياضية العربية يُعد انتصاراً للرياضة العربية، وأن المشاركين جميعهم فائزون بالتواجد في هذا الحدث الرياضي العربي الكبير، ولكن في الوقت ذاته فإن المنافسات القوية تسهم في تعزيز أداء الرياضيين العرب والتأكيد على قدرتهم على رفع التنافس إلى أعلى المستويات من خلال حسن استعدادهم وحرصهم على تمثيل أوطانهم ورفع مستوياتهم وتقديم الأداء الفني والبدني العالي لتحقيق التطور المنشود للرياضة العربية، وتحقيق إنجاز إضافي من خلال تواجد المبدعين منهم على منصة التكريم في دبي مع الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة الـ12 من الجائزة في يناير 2024».

استمرار الترشح حتى 31 أغسطس المقبل

يستمر الترشح للفوز بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» حتى يوم 31 أغسطس 2023 بطريقة لا ورقية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae، الذي يتيح التسجيل وتقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة.