لانزيني

علمت «الإمارات اليوم» أن الأرجنتيني مانويل لانزيني، أبدى استعداده للعودة إلى اللعب في صفوف نادي الجزيرة، بعدما انتهى عقده مع وست هام، وكان اللاعب قد انتقل إلى «الهامرز» قادماً من «فخر أبوظبي» في 2016.

تعاقد

كشف إداري لفريق في دوري الدرجة الأولى أن إدارة النادي تقترب من اتمام التعاقد مع مدرب عربي معروف بنتائجه وإمكاناته وله سيرة فنية مميزة، مؤكداً أن المدرب العربي سيسهم في تحقيق إضافة مهمة للفريق والبطولة.

غضب

قال مقربون من مدرب أجنبي، بأحد أندية دوري المحترفين، إن المدرب عبّر عن غضبه، بسبب ما وصفه بمحاولة إداري بالنادي التدخل في عملية استقطاب اللاعبين الجدد في صفوف الفريق، لكن إدارة النادي تدخلت وقامت باحتواء الموقف.