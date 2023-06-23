بطولة «دبي الدولية للجوجيتسو» من دون بدلة تنطلق غداً

أكملت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي استعداداتها لاستضافة بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – من دون بدلة، المقررة غداً، بمشاركة فئات البراعم والناشئين والهواة والأساتذة والمحترفين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتبدأ الفعاليات غداً بمنافسات فئات البراعم والناشئين والأساتذة على أن تستكمل الأحد بنزالات فئتي الهواة والمحترفين.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة خصوصاً من اللاعبين المحترفين من حملة الحزامين البني والأسود، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وتمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وتمثل تلك النقاط أهمية كبرى بالنسبة للاعبين الساعين إلى حجز مقعدهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ختام الموسم.

وثمّن نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة محمد الظاهري، جهود نادي النصر وفريق العمل بصالة راشد بن حمدان التي تستقبل أكثر من 3000 لاعب ولاعبة في غضون 10 أيام، وتوفّر لهم البيئة التنافسية المميزة التي تراعي أعلى المعايير التنظيمية العالمية.

وأضاف: «استمتعنا خلال الأيام الماضية بأداء رفيع للأبطال في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لفئة البدلة (GI)، خصوصاً نجوم الحزام الأسود الذين قدموا أداء قوياً وجد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وكان حضور الأسر والعائلات لافتاً في اليوم الأول من البطولة لتشجيع أبنائهم وبناتهم والمشاركة في تتويجهم، ونتوقع الزخم

ذاته والأجواء الصاخبة يومي السبت والأحد في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أكثر من 50 دولة».