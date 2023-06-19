شروط

تجاوبت إدارة أحد الأندية بدوري المحترفين مع الشروط التي طلبها المدرب الأجنبي، من أجل تجديد عقده والاستمرار في إدارة النادي، بما فيها استمرار كل الطاقم الفني المساعد، وكذلك المترجم، فضلاً عن طلبه بالتعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي جديد.

قرار

توقع مراقبون قيام اتحاد لعبة جماعية بإصدار قرار بالاستغناء عن خدمات مدرب منتخب يتبع للاتحاد المعني، وذلك إستناداً إلى إخفاقه في تحقيق أي نتائج إيجابية طوال الفترة التي تولى فيها مهام عمله.

شفهي

استغرب مدرب له بصمات فنية مهمة في دوري الهواة من تأخر توقيع عقده الجديد بشكل رسمي، على الرغم من الاتفاق الشفهي الذي تم بين الطرفين (المدرب والإدارة)، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل، خصوصاً إنه بحاجة إلى وضع خطة التحضير للموسم الجديد.