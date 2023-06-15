بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق من نادي النصر

تنطلق، غداً الجمعة، بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو – جولة دبي بمشاركة مئات اللاعبين الناشئين والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف الجنسيات والذين يمثلون نخبة أندية وأكاديميات الجوجيتسو من كافة أنحاء العالم، فيما تستضيف المنافسات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.



وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، حيث تبدأ الجمعة منافسات فئة الهواة من الصغار والبراعم والأشبال، على أن تستكمل البطولة برنامجها يوم السبت بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وتختتم يوم الأحد بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين.



ويقول عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران: "تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي واسع، وتمثل انعكاسا للنجاح المبهر التي تحققه بطولات الرابطة في أبرز مدن وعواصم العالم، ومساهمتها في ترسيخ ريادة أبوظبي ومكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو".



وأضاف: "أبرز ما يميز هذه البطولة جذبها لأهم نجوم البساط على الساحتين المحلية والدولية، وتعزيز فرص تبادل المهارات والخبرات بين أفضل اللاعبين.. ومن أهم مكاسب البطولة أيضا، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل الرياضة وعماد تطورها في السنوات المقبلة".



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل هشام حمود: "يسرنا أن تكون آفاق الإسلامية للتمويل راعيًا لبطولات الاتحاد، حيث نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في تنمية شباب الوطن وبناء الأجيال المتمكنة والقوية".



ويضيف: "رياضة الجوجيتسو بتأثيرها المباشر على تعزيز اللياقة البدنية للمارسين، وغرس وتنمية قيم التواضع والاحترام والروح الرياضية، والشجاعة والثقة بالنفس، تساهم في بناء قادة المستقبل وتعزيز التلاحم والتعاون المجتمعي".



بدوره، قال مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو رودريجو فاليريو: "نسخة جديدة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تشهد مستويات مشاركة قياسية من لاعبين هواة ومحترفين ينتسبون إلى مدارس وأكاديميات مختلفة من حول العالم، ما يعكس أهمية هذه البطولات وتأثيرها الكبير على مسيرة اللاعبين الاحترافية، وتصنيفهم السنوي علما بأن الفائزين بالمراكز الأولى للفئات المختلفة يعززون رصيدهم بـ600 نقطة إضافية ضمن مساعيهم لحجز مقعد لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والترشح للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو".



ويضيف فاليريو: "تساهم بطولات رابطة AJP في تعزيز نمو رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم و زيادة الاهتمام بها وتوسيع قاعدة الممارسين وخصوصا على صعيد الفئات السنية الأصغر. وصالة راشد بن حمدان جاهزة على الأصعدة كافة لاستقبال جميع المشاركين للتنافس في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق واستنادا إلى أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية".



ويؤكد البرازيلي مارسيلو توسكانو أحد مدربي أكاديمية A.F.N.T الجاهزية الكاملة للاعبيه للمشاركة في البطولة، واختيار مجموعة من الأبطال المتمرسين القادرين على ترجيح كفة الأكاديمية في المنافسات والصعود إلى منصة التتويج".

وأضاف: "بطولة بهذه المواصفات، تساهم في إعداد اللاعبين وتحضيرهم للمشاركة في مجموعة من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر".