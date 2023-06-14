منصور بن زايد يستقبل إدارة مانشستر سيتي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم في قصر الوطن، بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وأهدى المدير الفني بيب غوارديولا ومجلس إدارة النادي خلال اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الألقاب التي تُوِّج بها نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، والمُتمثّلة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن هذه الإنجازات المُشرِّفة تُجسِّد الاستراتيجية التي تمّ وضعها حتى يُحقِّق النادي أهدافه المرسومة، بما ُرسِّخ صدارته العالمية، مشددا على أن ألقاب مانشستر سيتي تفتح آفاقًا واسعة ِلحصْد المزيدٍ من البطولات، وتُشكِّل حافزًا لمواصلة المسيرة الرياضية المتميّزة بِخطى واثقة، نحو مزيد من الإنجازات.

وثمَّن سموه الحرص المُستمرّ والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة النادي، والإدارة الفنية واللاعبين، للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية على أكثر من صعيد، مُشيدًا بدور جماهير النادي التي كانت سندا قويًّا وداعمًا وفيًّا للفريق في مختلف المسابقات والبطولات.

وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة النادي والخطط المُستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة، في المجالات الرياضية والاستثمارية ومناقشة خطط الموسم المقبل 2023/‏2024 إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية للنادي، بما يضمن تعزيز مكانة النادي محليا وأوروبيًّا وعالميًّا.

من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك إن مانشستر سيتي بلغ مستوى الريادة العالمية بفضل الاهتمام البالغ الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للنادي، ودعمِ سموه لمجلس الإدارة والمدربين واللاعبين، بما عزز ثقافة الانتصار ووفر حافزًا نحو تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن النادي بدأ يصنع تاريخًا من الأمجاد منذ سنة 2008، وسيمضي بالقوة والثقةٍ نفسيهما نحو المزيد من النجاحات والإنجازات.

في السياق ذاته، وجه بيب غوارديولا عبارات الشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لما يُقدّمه من دعمٍ ورعايةٍ للنادي، وقال إن ما يحصده النادي من ألقاب يُمثِّل ردًّا لجميل سموه، الذي وفَّر للفريق الإمكانيات كافة لمواصلة الإنجازات بما أسعَد جماهير النادي في بريطانيا والعالم، مشيرًا إلى إصرار الإدارة الفنية واللاعبين على مواصلة تحقيق الأداء المتميز والصعود إلى منصات التتويج والفوز بالكؤوس والبطولات.

حضر اللقاء سعادة عبد الله عبدالرضا خوري، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، وتشيكي بيغريستين مسؤول اللاعبين.