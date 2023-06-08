مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

مونديال الشباب

أوروغواي - إسرائيل 21:30

إيطاليا - كوريا الجنوبية 01:00

دورة تولون للفرق الأولمبية

السعودية - فنزويلا 16:00

فرنسا - كوستاريكا 19:30

كأس ليبرتادوريس

ميتروبليتانوس - إندبندينتي ميديلين

02:00

الدوري المصري

الإسماعيلي - طلائع الجيش 20:00

أسوان - المقاولون 22:30

الدوري التونسي

الصفاقسي - اتحاد بن قردان 19:30

كأس الأرجنتين

سارسفيلد - ديبورتيفو 02:10

الدوري الهولندي

روتردام - تفينتي 22:00

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