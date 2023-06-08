مباريات اليوم
مونديال الشباب
أوروغواي - إسرائيل 21:30
إيطاليا - كوريا الجنوبية 01:00
دورة تولون للفرق الأولمبية
السعودية - فنزويلا 16:00
فرنسا - كوستاريكا 19:30
كأس ليبرتادوريس
ميتروبليتانوس - إندبندينتي ميديلين
02:00
الدوري المصري
الإسماعيلي - طلائع الجيش 20:00
أسوان - المقاولون 22:30
الدوري التونسي
الصفاقسي - اتحاد بن قردان 19:30
كأس الأرجنتين
سارسفيلد - ديبورتيفو 02:10
الدوري الهولندي
روتردام - تفينتي 22:00
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