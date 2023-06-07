معسكر

قدّم مدرب مواطن لنادٍ درجة أولى تصوراً إلى إدارة النادي طلب فيه عدم إقامة المعسكر التدريبي خارج الإمارات تمهيداً للاستعدادات المبكرة للموسم المقبل، موضحاً فيه أن تجاربه السابقة بإقامة المعسكر خارجياً لم تخدم الفريق، خصوصاً لعدم حصوله على مباريات ودية مفيدة.

ألكاسير

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أندية إسبانية مهتمة بالتعاقد مع مهاجم الشارقة الإسباني باكو ألكاسير، لكن رحيل اللاعب من عدمه متعلق بموافقة نادي الشارقة كون لديه عقد مع اللاعب يمتد حتى صيف 2025.

مدرب

قال مقربون من إدارة أحد أندية دوري المحترفين إن عدم حسم مدرب الفريق موقفه بتجديد عقده مع النادي من عدمه تسبب في إرباك عملية وضع برنامج الإعداد للفريق خلال الموسم المقبل، في حين منحت إدارة النادي المدرب مهلة قصيرة لتحديد موقفه بشكل نهائي.