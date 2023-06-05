«ويمبلي»

نشر لاعب الوصل والمنتخب الوطني، علي صالح، مقاطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» أثناء وجوده في استاد ويمبلي، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي مع مان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مبدياً إعجابه بالأجواء في الملعب.

مدافع

بات مدافع أجنبي لنادٍ كبير في طريقه للخروج رسمياً، إذ إن البديل الذي كان النادي تعاقد معه بعد إصابته قد أثبت نفسه أكثر، ما عجّل بخروج اللاعب من الحسابات.

عروض

تلقى مدرب عربي نجح في قيادة فريقه لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، ثلاثة عروض من أندية ترغب في التعاقد معه للموسم المقبل، لكن جميعها متوقفة بانتظار الإعلان الرسمي عن تغييرات إدارية جديدة متوقعة.