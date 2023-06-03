ندية وإثارة كبيرة في انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

انطلقت اليوم منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية. وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة (الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار) من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما، ويو إف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وA.F.N.T، وكوماندو جروب.

وشهدت منافسات البطولة في جولتها التأهيلية ندّية عالية بين الأندية المشاركة، حيث أبدى اللاعبون تصميما كبيرا على الفوز وضمان التأهل للدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة التي تفوق قيمة جوائزها مليون درهم.