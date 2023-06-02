رئيس اتحاد الترايثلون: «الآسياد» ومونديال إسبانيا على رأس أولوياتنا

يواصل منتخب الترايثلون استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بالصين خلال سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مونديال إسبانيا خلال الشهر نفسه. وقال رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون خالد الفهيم لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الآسياد وبطولة العالم على رأس أولويات الاتحاد في 2023، مشيراً إلى أن ما حققه المنتخب في البطولة العربية مؤخراً بمصر، بحصوله على خمس ميداليات ملونة سيكون دافعاً للمزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة. وأعلن الفهيم أن الاتحاد سينظم يوم الثامن من الشهر الجاري حفل تتويج أصحاب الإنجازات للموسم المنصرم، بينما ينطلق الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن جدول المسابقات الشهر الجاري، على أن تقام منافسات الدوري خلال الموسم المقبل في جميع إمارات الدولة للمرة الأولى.