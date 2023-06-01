"الفجيرة للفنون القتالية" يفوز بدرع التفوق العام للجودو

منح اتحاد الامارات للجودو أمس نادي الفجيرة للفنون القتالية درع التفوق العام للموسم 2022-2023، ونال النادي الدرع بعد ان جمع 730 نقطة، وذلك عقب فوزه بالمركز الأول في الكثير من البطولات، وأبرزها بطولة كأس الاتحاد لفئة الشباب، وبطولة اليوم الوطني للجودو لفئة الشباب، و دورة محمد بن حمد الرمضانية للألعاب القتالية، بجانب العديد من النقاط في مختلف منافسات الاتحاد.