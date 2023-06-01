منتخب الجودو يتوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في «غراند بري»

تتوجه اليوم بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى طاجيكستان، للمشاركة في بطولة الـ«غراند بري» المقررة في العاصمة دوشانبي خلال الفترة من 2 إلى 4 الجاري، وذلك بعد ختام معسكر المنتخب الذي أقيم في أبوظبي.

وتضم البعثة التي يترأسها الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ناصر التميمي، خمسة لاعبين ولاعبات يشرف على تدريبهم اللاعب الدولي السابق فيكتور سكرتوف. ويشارك في البطولة 41 منتخباً؛ منها أربعة منتخبات عربية هي: الإمارات، والبحرين، والمغرب، والجزائر. وتبدأ فعاليات الدور التمهيدي لها يوم غدٍ بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين، بداية بالسيدات لوزني تحت 52 وتحت 57 كغم، ثم الرجال لوزني تحت 60 و66 كغم، في حين يبدأ منتخبنا مشاركاته في اليوم الأول بثلاثة أفراد ضمن منافسات الوزن الخفيف، وتختتم فعاليات البطولة يوم الأحد بمنافسات الوزن الثقيل.