فتح باب التسجيل في بطولة الإمارات لبناء الأجسام غداً

أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فتح باب التسجيل للاشتراك في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك التي تقام يوم 12 اغسطس المقبل في أم القيوين. ويبدأ التسجيل بداية من يوم غد الأول من يونيو ولغاية 25 يوليو المقبل، وذلك تمهيدا لاستقطاب اكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المنافسات.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات احمد جوهر في تصريح صحافي إنه تم تحديد اكثر من خيار للاشتراك ومن ذلك عبر منافذ شركاء الاتحاد واللجنة المنظمة في نادي ديزيرت ستورم للياقة البدنية في ابوظبي ونادي بينوش جيم الرياضي في دبي وايضا شركة كوكب البروتين للمكملات الغذائية في دبي، اضافة إلى نادي اولمبيا في الشارقة بالاضافة الى مقر الاتحاد في دبي، وأكد أنهم بصدد فتح منافذ اخرى مستقبلا.