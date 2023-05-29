بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تستقبل 3000 لاعب ولاعبة خلال يومين

تمكنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسوAJP من تحقيق نجاح ملفت للانتباه بعد أن نظمت سلسلة من البطولات العالمية المميزة في 6 دول مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية التي وافقت يومي 27 و28 مايو، إذ شهدت هذه البطولات مشاركة أكثر من 3000 لاعب محترف من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الرابطة وانتشارها العالمي.

تم تنظيم هذه السلسلة من البطولات يوم 27 مايو في كل من تركيا تحديداً في العاصمة إسطنبول التي استقبلت البطولة الوطنية لمنافسات البدلة وبدون بدلة، وفي مدينة براغ التي احتضنت البطولة الدولية للبدلة وبدون بدلة، بالإضافة إلى مهرجان الجوجيتسو للأطفال، الذي أقيم بنفس اليوم، وفي الفليبين جرت منافسات البطولة الوطنية للبدلة وبدون بدلة. تابعت هذه السلسلة بطولاتها على مدار يومين في استانا بدولة كازاخستان التي نظمت البطولة الدولية للبدلة كما اتجهت الرابطة إلى البرازيل في كل من ماسكيرا وماكابا لإقامة بطولتين دوليتين شهدت خلالهما العدد الأكبر من المشتركين وقد تم اختيار هذه المدن، بناءً على مكانتها الرياضية وشغفها بالجوجيتسو.



كانت البطولات مثيرة ومليئة بالحماسة، حيث قدم اللاعبون الأداء الرائع والمهارات الاستثنائية في المنافسات. تنوعت الفئات التي شاركت في البطولات من الهواة إلى المحترفين، ومن الأطفال إلى الكبار، مما أضفى طابعًا رائعًا على التنافس والمنافسة، وشهدت هذه البطولات حضور جماهيري كبير، حيث حضر عشاق الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة البطولات ودعم المشاركين.



كما تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسوAJP بطولةً تلو الأخرى بتنظيم ممتاز ومستوى منافسة رفيع، مما يبرز التزامها بنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي. وتعتبر هذه البطولات إضافة هامة إلى لاعبي ولاعبات الجوجيتسو وفرصة للمحترفين لاختبار مهاراتهم والتنافس على المستوى العالمي و ستقيم الرابطة خلال نهاية الأسبوع القادم مهرجان للجوجيتسو في لواندا عاصمة آنغولا يوم 3 يونيو وفي اليوم ذاته ستقام البطولة الدولية للبدلة وبدون بدلة في فارو البرتغالية تليها البطولة الوطنية للبدلة وبدون بدلة في استونيا.