دوري «الكوميتيه» ينطلق بمشاركة 200 لاعب ولاعبة

تنطلق اليوم مسابقة الدوري العام للكوميتيه، على مدار يومين، بمقر نادي شباب الأهلي في النهدة بدبي، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية.

وتُقام اليوم مسابقات فرق الأشبال والناشئات والشباب والسيدات، فيما تُقام مسابقات فرق الفتيات والناشئين والآنسات والرجال يوم غد. وتُعد هذه البطولة قبل الأخيرة في أجندة اتحاد الكاراتيه المحلية، قبل بطولة كأس رئيس الدولة، والمقررة الأسبوع المقبل، على صالة نادي الشارقة الرياضي.