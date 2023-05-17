مدرب

تدخل وسطاء لتقريب وجهات النظر بين مدرب تألق هذا الموسم وإدارة نادٍ منافس من أجل الإبقاء على خدماته في الموسم المقبل، خصوصاً أن إدارة النادي أبدت رغبتها في استمراره، ولكن المدرب تمسك بزيادة قيمة العقد.

اتفاق

أتم أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين اتفاقه مع لاعب الهلال السعودي، النيجيري اودريون إيغالو (33 عاماً)، للتعاقد معه في الموسم الجديد في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد، إذ من المنتظر أن يصل وكيل اللاعب إلى الدولة خلال الأيام المقبلة، لإتمام التعاقد بشكل نهائي.