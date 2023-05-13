طهي

أنشأ منسق إعلامي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين صفحة على «تيك توك»، لنشر مقاطع فيديو عن كيفية عمل بعض الأكلات وفنون الطهي.

تكريم

قررت إدارة شركة كرة القدم في نادٍ بدوري المحترفين، تكريم أحد لاعبيها المُخضرمين، بتمديد عقده مع النادي موسماً واحداً تقديراً لعطائه خلال السنوات الماضية التي قضاها بقميص الفريق.

رغبة

حسمت رغبة لاعب في أحد أندية الإمارات الشمالية موقفه من الانتقال إلى نادٍ في دبي، على الرغم من أنه تلقى ثلاثة عروض من أندية أخرى، لكنه حسم مع الإدارة موقفه من تلك العروض.

حملة

يقود عدد من جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين حملة نشطة لحث إدارة النادي على عدم تجديد عقد المدرب الأجنبي الكبير بعدما اقتربت من التوصل إلى اتفاق معه، والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، بسبب التراجع الكبير في مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وداع

نشر اللاعب الأرجنتيني توماس شانكلاي على حسابه في «إنستغرام» رسالة شكر إلى نادي الوصل على الفترة التي قضاها مع النادي، مؤكداً رحيله عقب مباراة خورفكان.

جيسوس

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري أدنوك تواصل مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف فنربخشة التركي بنهاية الموسم الحالي.

تفاوض

سارع أحد الأندية التي كانت تنافس على البقاء، للتفاوض مع مدرب ناجح ظهر بشكل مميز في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بهدف التعاقد معه للموسم المقبل.

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