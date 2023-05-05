الإمارات تغير حياة لاعب جوجيتسو برازيلي.. فتحت له باب رزق واستقرار

تحمل بطولة أبوظبي جراند سلام قصص عديدة وملهمة تتعلق بأبطال اللعبة وشغفهم في الجوجيتسو أبرزها قصة البرازيلي كاترييل أوليفيرا، وهو بطل عالمي يبلغ من العمر 22 عاما، حاصل على ميداليتي ذهب في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وصاحب المركز الأول في بطولة أبوظبي جراند سلام مرتين، بالإضافة إلى العديد من النجاحات الأخرى منذ حصوله على الحزام الأسود عام 2021 وهو أحد أهم اللاعبين المشاركين في المحطة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام على مدار ثلاث أيام في العاصمة أبوظبي التي غيرت حياته بشكل كامل بعدما انتقل إلى الإمارات واستقر فيها.

وكان أوليفيرا يعاني صعوبات في الحياة وقلة الموارد، إلا أن فرصة الانتقال الى الإمارات والعمل في مجال الجوجيتسو، فتحت له أبواب الرزق والاستقرار الشخصي والمهني الذي طالما حلم به، وبعدما نجح في الفوز بالعديد من البطولات الكبرى في الجوجيتسو، كان لدى أوليفيرا هدف جديد وهو الفوز ببطولة أبوظبي جراند سلام للمرة الثالثة وإضافة مزيدًا من الإنجازات إلى سجله الرياضي المميز وقبل الانتقال من البرازيل كان كاترييل حاملًا للحزام البني ويعيش في ريو دي جانيرو ولكن بدون مصدر ثابت للدخل، عانى الرياضي البرازيلي من فترة عصيبة لم يستطع فيها توفير قوت يومه لزوجته وابنه.

وفي نقطة ما، كانت الحالة صعبة لدرجة أن بطل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو كان عليه الانتقال إلى منزل والدته، حيث لم يستطع تحمل تكاليف الكهرباء في منزله الخاص.

ولكن كان الحظ حليفاً لكاترييل في هذا الوقت فقد انتقل أستاذه ومدربه جوليو دوس أنجوس، الذي كان يدربه منذ عام 2015، إلى الإمارات في عام 2017 وبعد أربع سنوات، قام بإنشاء صالة رياضية وأراد من كاترييل التدريب معه، لكن لم يكن ذلك مشجعا بالنسبة للبطل كاترييل الذي كان مركزًا بشكل كبير على حياته الرياضية، ومع ذلك، كانت الحياة في الإمارات تحمل له بعض المفاجآت فبعد خوضه لأسبوع من النزالات استطاع التحرر من ديونه وحظي بدعم من الدولة والاتحاد الذي استثمر في الرياضة التي يحبها، الآن وهو يتمتع بالاستقرار في حياته الشخصية والمهنية، يسعى إلى هدف جديد: الفوز ببطولة أبوظبي الجراند سلام للمرة الثالثة وإضافة لقب آخر إلى سجله الرائع في الجوجيتسو.

وقال كاترييل: "عندما وصلت أخيرًا إلى الإمارات، شعرت بالسعادة والراحة التي لم أشعر بهما من قبل ومن خلال الجوجيتسو، تمكنت من توفير حياة أفضل لنفسي ولعائلتي واستطعت أخيرًا الاسترخاء والتركيز على تطوير نفسي".