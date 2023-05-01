محمد بن زايد يهنئ سلطان القاسمي بفوز فريق الشارقة بكأس رئيس الدولة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي، أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، للمرة العاشرة في تاريخ الفريق، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

كما هنأ سموه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومحبي النادي وجماهيره، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات والبطولات.

وثمّن سموه الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للرياضة والرياضيين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، مشيداً بالدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي على مختلف المستويات، ورعايته أبناءه الرياضيين في جميع أنواع الرياضات، وحرصه على متابعتهم ومواصلة تميزهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة، واحترام اللاعبين من الفرق المنافسة، حتى تكون المباريات في كرة القدم متعة للجمهور، ومن يمارس اللعب، بعيداً عن التدافع والتشنج والتصرفات البعيدة عن الروح الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في قصر البديع، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لموسم 2022-2023.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 10 ملايين درهم، تقديراً لفوزه بكأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، على رعاية سموه الكريمة للمباراة، وتتويج اللاعبين وتشجيعهم.

كما قدم سموه الشكر والتقدير أيضاً إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على حُسن التنظيم والإدارة.

وهنأ سموه فريق الشارقة بفوزه بكأس رئيس الدولة، إدارة ولاعبين ومدربين، مشيداً سموه بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، إلى جانب فريق العين الذي قدم مباراة كبيرة، نالت إعجاب الجميع.

وقال سموه: «المباراة كانت متعة كرة القدم في دولة الإمارات، وكان المستوى من جميع الجهات بدرجة امتياز، ولو كان الأمر في يدي لوضعت كأسين، وأعطيت كل فريق كأساً، لما قُدّم من مستوى باهر».

وأشار سموه إلى الفوائد المرجوة من مثل هذه المباريات الكبيرة، قائلاً «ما هي النتائج التي نجنيها من هذه المباراة؟ الأمر لا يتعلق بالفوز فقط، وحمل الكؤوس، ولكن هذه المباراة مدرسة ودرس لنا كلنا، من الحكام والإداريين والجمهور، وهذه اللعبة ليست بالبساطة التي يتصورها الناس، ولكن كرة القدم، دون غيرها من الألعاب، تُعلّم الناس احترام القانون، حيث في كرة القدم هناك الاحتكاك المباشر والصدام، ولكن تبقى الأخلاق هي الأساس، لأن كرة القدم هي مدرسة الأخلاق».

وتناول سموه عدداً من النقاط التي ترتبط برياضة كرة القدم، والتنافس فيها، مشيراً سموه إلى أهمية توجيه المدرب للاعبيه بأن يكون تركيزهم على تقديم ما عندهم من مهارات ولعب، وعدم التعمد باتباع أسلوب اللعب الخشن، والضرب ومسك الخصم ومنعه من اللعب، لأن ذلك يفقد اللعبة متعتها، ويخرجها من سياقها الرياضي الجميل.

كما وجه سموه نصيحة إلى الجمهور، بأن يعمل على تشجيع فريقه فقط، وألا يخرج على النصّ، سواء عن طريق الكلام أو الخروج عن الأدب العام والأخلاق، مشيراً سموه إلى عدم بث وإذاعة القرارات غير الصحيحة خلال المباريات حول قرارات الحكام، من جانب من يتابعون المباريات، من دون معرفة بقوانين اللعبة والمعرفة الجيدة بالكرة، ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة بين الجمهور.

ووجه صاحب السمو نصيحة للإداريين، بأن يكونوا قدوة حسنة لكل من في النادي من لاعبين وجمهور، في كل التصرفات، والتثبت من المعلومات قبل نشرها وإذاعتها، داعياً سموه إياهم إلى أن يشيعوا المودة والمحبة مع منافسيهم، وأن يخرجوا من الملعب وهم يتصافحون، ويبتسمون مع المنافسين.

حضر الاستقبال إلى جانب سموه كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية.