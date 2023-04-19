إبراهيم الرئيسي حكما للكرة الشاطئية في «ألعاب بالي العالمية»

اختارت لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم حكام الذي سيُدير منافسات كرة القدم الشاطئية في النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية، التي يُنظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في مدينة بالي الإندونيسية في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس القادم، تحت إشراف «فيفا».

وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي شارك في شهر مارس الماضي في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة بتايا التايلاندية، وساهم أداؤه المتميز في تواجده ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إيران واليابان.