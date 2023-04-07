تأجيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تأجيل افتتاح مركز تدريب الجودو في صالة المزهر، الذي كان مقرراً له أمس، علماً أنه أول مركز للجودو ضمن مشروع المراكز التدريبية.

اتفاق

أنهى مسؤولو أحد أندية المحترفين اتفاقهم مع مدرب أوروبي يعمل مع أحد أندية القمة، لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، بعقد لمدة موسم قابل للتجديد، وبالامتيازات المالية نفسها التي يحصل عليها مع ناديه الحالي.