منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص يستعين بلاعبة جوجيتسو في حراسة المرمى

وضع الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم للأولمبياد الخاص، ثقته في نجمة الجوجيتسو مينة المزروعي، (21 عاماً)، لتولي مهام حراسة مرمى المنتخب في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، التي ستقام من 17 حتى 25 يونيو المقبل.

وقالت والدة مينة، فاطمة المحيربي، لـ«الإمارات اليوم»: «ارتباط ابنتي بالرياضة يعود إلى سن مبكرة، قبل أن تتألق في لعبة الجوجيتسو، وتحصد في هذه اللعبة مع الأسوياء، وضمن فئة (الدمج المجتمعي) العديد من الميداليات والإنجازات، لتواصل تألقاً آخر، وتحصد الذهب في رياضتي الجودو وكرة السلة، قبل أن يتم اكتشاف موهبتها أخيراً من قبل الجهازين الفني والإداري لمنتخب كرة القدم للأولمبياد الخاص، ومنحها الثقة لتولي مهمة حراسة مرمى المنتخب في دورة برلين العالمية».

وأوضحت: «تزخر مسيرة مينة بالعديد من الميداليات في رياضات مختلفة، أبرزها في لعبتها المفضلة الجوجيتسو، حين توجت بذهبية بطولة «أم الإمارات» عام 2017، وكأس رئيس الدولة عام 2019، ضمن فئة (الدمج المجتمعي)، إلا أن عشقها لاختبار رياضات جديدة، خاصة بعد انتسابها العام الماضي إلى مؤسسة زايد، فتح الطريق أمامها لزيادة غلتها من الذهب، وحصدها مع فريق المؤسسة، ذهبية السلة في بطولة الإمارات، ليتم أخيراً اكتشاف موهبتها في كرة القدم». وأضافت: «تتمتع مينة بالذكاء، فرغم كونها رياضية من أصحاب الهمم، جراء الإعاقة الدماغية من الفئة الضعيفة والمتوسطة، إلا أنها جمعت بين التفوق الرياضي والدراسي، حيث أنهت دراستها الثانوية، ونتطلع لإيجاد الفرص الملائمة لها لإكمال تعليمها الجامعي».

بدورها قالت مينة: «طموحاتي كبيرة في القدرة على حراسة مرمى المنتخب، ورفع علم الدولة في دورة الألعاب العالمية الصيفية في ألمانيا». وأضافت: «الجوجيتسو لعبتي المفضلة التي سأعود إليها بعد الانتهاء من مهمتي مع المنتخب في دورة برلين، حيث نطمح لحصد الميدالية الذهبية». وأشارت في ختام حديثها، إلى فصول مختلفة من حياتها، وقالت: «أحرص على تخصيص الوقت الكافي للتدريبات اليومية، سواء البدنية منها في المنزل، أو مع مؤسسة زايد، وأعشق اختبار تحديات جديدة، رياضية أو في مناحي الحياة المختلفة، فأنا أبرع في مساعدة والدتي في أعمالها التجارية، وألقى التشجيع والدعم الدائم منها عند اختباري لتحدٍّ جديد في عالم الرياضة، إلا أن طموحاتي كبيرة في القدرة على خدمة مجتمعي، وأطمح إلى الانخراط والانتساب إلى سلك الشرطة».

• نافست الأسوياء ضمن فئة «الدمج المجتمعي» في الجوجيتسو وحققت ميداليات ذهبية.



• تطمح إلى خدمة المجتمع الإماراتي والانتساب إلى سلك الشرطة.