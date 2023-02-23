اتحاد الجوجيتسو يفوز بجائزة أفضل مستضيف لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن فوز اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بجائزة أفضل اتحاد مستضيف لعام 2022.

وجاء هذا التكريم بعد نجاح الاتحاد في استضافة بطولتين عالميتين في عام واحد، حيث تسلّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الجائزة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة العميد محمد الظاهري: «نهدي هذه الجائزة لقيادتنا الرشيدة، وأسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، وفرق العمل واللجان المنظمة التي أرست معايير عالمية في استضافة البطولات وسط إشادة عالمية كبرى».

وأضاف: «يمثل اختيارنا كأفضل اتحاد مضيف لعام 2022 مكافأة للجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل خلال الأشهر الماضية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها أي دولة بطولتين عالميتين للفنون القتالية المختلطة خلال عام واحد؛ هما بطولة العالم للكبار والشباب في يناير، وبطولة العالم للناشئين في أغسطس. وهذا يمنحنا دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانتنا المتميزة، ولا سيما مع استعداد أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في شهر أغسطس المقبل».

وتسلم الجائزة نيابة عن الاتحاد عضو لجنة الفنون القتالية محمد الحوسني.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة اجتماعها أخيراً في بلجراد، بحضور 45 عضواً.

وشهد الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات بشأن قبول العضوية الكاملة لاتحادات جديدة منها الكويت والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى قبول أعضاء بصفة مراقب لدول مثل فلسطين وكوريا.