"37 كاميرا 4K" تبث للعالم "السوبر الإماراتي"

تتأهب رابطة المحترفين الإماراتية، لبث مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، التي تجمع العين والشارقة مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، إلى العالم عبر قنوات النقل التلفزيونية المختلفة بخاصية. وتشهد المواجهة المرتقبة بث المباراة بتقنية الواقع المعزز من خلال الكاميرا الهوائية لأول مرة في الشرق الأوسط، علاوة على توفير "كاميرا درون" ترصد الأجواء في مدينة دبي واستاد آل مكتوم مسرح المباراة المنتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023.

وتبث المباراة، باستخدام 37 كاميرا 4k، علاوةً على تخصيص كاميرا لمرافق فريقي النهائي من مقرات الإقامة وصولاً إلى ستاد آل مكتوم. ويجري بث "كأس السوبر الإماراتي" على القنوات المحلية "أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية"، إضافة إلى أكثر من 10 قنوات عالمية حول القارات الست تسلط الأضواء على الحدث المرتقب.