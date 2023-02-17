بوجاتشار بطلاً للمرحلة الأولى في «طواف الأندلس»

واصل نجم فريق الإمارات للدرّاجات، السلوفيني تادي بوجاتشار، انتصاراته، وحقق الفوز الرابع على التوالي في السباقات التي يخوضها، بإحرازه لقب المرحلة الأولى من «طواف الأندلس»، التي امتدت لمسافة 179 كم من جسر جنيف إلى سانتياجو دي لا اسبادا. وكان بوجاتشار فاز بآخر سباقين شارك فيهما بموسم 2022، ثم أحرز الإثنين الماضي لقب سباق «كلاسيكا جين»، قبل أن يتوّج بلقب المرحلة الأولى في «طواف الأندلس»، ليكون الفوز الـ48 في مسيرة بوجاتشار الرياضية. وتمكن بوجاتشار من تدعيم فوزه في الصعود الأخير من المرحلة على تلة ديسبيرناكابايوس منطلقاً بسرعة عالية، ليتفوق على منافسيه، ويحقق الانتصار الخامس لفريق الإمارات هذا الموسم.