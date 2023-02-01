اختتام بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات

اختتمت منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على مدار 3 أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط مشاركة 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون 36 نادياً على مستوى الدولة.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين وتقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأبطال 23 فئة، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ طارق المهيري، وأعضاء المجلس علي خوري وياسر سالم وخالد السويدي. وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً وتشجيعاً كبيراً لنجوم الأندية المشاركة التي أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي تاي في المجتمع الإماراتي، وترجمت النجاحات الكبيرة التي قطعتها خلال فترة زمنية قصيرة.

أقيمت المنافسات تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما شهدت منطقة «الفان زون» تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل زوار البطولة ومحبي اللعبة.