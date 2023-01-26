مفاوضات

دخل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الساعي للحفاظ على نتائجه المميزة، في مفاوضات مع نادٍ منافس، للتعاقد مع لاعب آسيوي خرج من حسابات الجهاز الفني، عقب التعاقد مع لاعب في المركز نفسه.

مشاركة

استغرب مدرب لفريق يتصدر فئته العمرية في دوري الرديف عدم سماح مدرب الفريق الأول بالنادي نفسه، للاعبين مقيمين بالمشاركة مع فريقه، خصوصاً أنهم حبيسو دكة الاحتياط، ولم تسنح لهم فرصة المشاركة، قائلاً إنه يخشى من أن يؤثر ذلك سلباً على مستواهم البدني والفني.

خلاف

تسبب خلاف بين وكيل لاعب أجنبي وأحد أندية المحترفين بسبب الراتب الشهري للاعب ومستحقات الوكيل في تأخير الإعلان عن تعاقد النادي معه، على الرغم من أن الطرفين كانا قد اتفقا مبدئياً على كل تفاصيل العقد ومدته.